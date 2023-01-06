Hatayspor yarın Antalyaspor'u konuk edecek

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Ligde 16 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlikle 16 puan toplayan ve 16. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, çıkış yakalamak için Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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