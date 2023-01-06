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Belen Kaymakamı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Belen Kaymakamı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

HATAY (AA) - Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Kaymakamı Yılmaz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG’un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Yılmaz, çevre-yaşamda Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" ve sporda da Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafını seçti.

Fotoğrafın her birini anlamlı bulan Yılmaz, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

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