Hatay İŞKUR İl Müdürü Çelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

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HATAY (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Hatay İl Müdürü Hüsnü Çelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çelik, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafına oy veren Çelik, çevre-yaşamda ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" adlı fotoğrafını seçti.

Çelik, fotoğraflar arasında tercih yapmaktan zorlandığını ifade ederek, çalışmalarından dolayı AA'yı tebrik etti.



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