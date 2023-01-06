Hatay Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, Boudjenah'ı kadrosuna kattı

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HATAY (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor, Cezayirli oyuncu Oussama Boudjenah'ı transfer etti.

Takımın başantrenörü Savaş Yüksek, AA muhabirine, son olarak Cezayir'in Skikda takımında forma giyen 31 yaşındaki Boudjenah ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Yeni oyuncularına başarılar dileyen Yüksek, "Oussama Boudjenah'ın takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Kendisine yeni evinde başarılar diliyorum." dedi.

Yüksek, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve 2-3 oyuncuyu daha kadroya katmak istediklerini kaydetti.

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