Arsuz Kaymakamı Gökpınar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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HATAY (AA) - Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Gökpınar, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Evrim Aydın’ın "Mavi çizgilerimiz var" başlıklı fotoğrafına oy veren Gökpınar, çevre-yaşamda Orhan Çiçek’in "Yangın müdahalesi", sporda da Elif Öztürk Özgöncü’nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.

Gökpınar, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.



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