Hatay'da Serinyol-Madenli yolunun temeli atıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayacak olan Serinyol-Madenli yolu temel atma töreni yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Belen Geçidi'ne alternatif güzergah olarak yapımına başlanan yolun tamamlanmasıyla iki ilçe arasındaki mesafenin kısaltılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, törende yol yapım çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirterek, Hataylılara hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Hasan Ziya Hamidioğulları da Antakya'dan İskenderun ile Arsuz ilçelerine tek ulaşımın Belen Geçidi'nden sağlanabildiğini ve özellikle yaz aylarında bu güzergahta çok ciddi trafik yoğunluğu ve trafik kazalarının yaşandığını dile getirdi.

İki ilçe arasında alternatif bir güzergah için yapımı için proje hazırladıklarını aktaran Hamidioğulları, "Bu güzergahla yolumuz 76 kilometreden 55 kilometreye düşüyor. Yol şu anda açık, 4 ve 6 metre genişliğe sahip. Orman Genel Müdürlüğünden alınan izinlerle ormanı tahrip etmemek adına 10 metreye çıkardık. Bu çalışmanın belediyemize maliyeti 320 milyon liradır. İnşallah 2023 yılı sonunda bu yolu hepimiz kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Törene CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir, Serkan Topal ve Suzan Şahin, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.