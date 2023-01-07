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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizcilik lisesi öğrencileri fiber tekne üretti

AA

Denizcilik lisesi öğrencileri fiber tekne üretti

HATAY (AA) - BURAK MİLLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen ve İskenderun Körfezi'nde testlerden başarıyla geçen fiber teknede seri üretim hedefleniyor.

Denizcilik lisesi öğrencileri, hem eğitimlerine faydası olması hem de öğrenim hayatlarının devamında kendilerine iş bulma kolaylığı sağlaması amacıyla fiber tekne üretmeyi kararlaştırdı.

Öğrenciler, okul içerisindeki Gemi Yapım Atölyesi'nde fiber tekne yapımıyla ilgili çalışmalara başladı.

Okulun 4 öğretmeninin de desteğini alan 30 öğrenci, önce teknenin kalıbını çıkardı.

Dökme ve boya işlemleri yapılan tekne, motoru da takıldıktan sonra test edilmesi ve deneme sürüşleri için vinç yardımıyla denize indirildi.

Testleri başarıyla geçen 4,65 metre uzunluğa, 2,1 metre genişliğe ve 105 santimetre yüksekliğe sahip 450 kilogramlık fiber teknenin seri üretime alınması hedefleniyor.

- "Tekneyi daha ekonomik şartlarda alıcılarla buluşturuyoruz"

Okul Müdürü Neslihan Bakır, AA muhabirine, bölgedeki tek denizcilik meslek lisesi olduklarını söyledi.

Denizcilik ve gemi yapımı olarak iki alan bulunan okullarında 500 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Bakır, bölgenin deniz ticareti ve turizmi açısından önemini anlattı.

Bakır, 4,65 metrelik fiber tekne ürettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bunun haricinde iki tekne daha hazır hale getirilmiştir. Atölyemizde 6,5 metre uzunluğunda kamara ve çeşitli fonksiyonları bulunan teknenin de üretimine başlanmak üzere çalışmalar sürdürülüyor. Bu sayede ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu teknelerin üretimiyle devlet kurumundan alınmış bir teknenin, özel sektöre göre daha ekonomik şartlarda alıcılarla buluşmasını sağlıyoruz. İlk teknemizi denize indirdik ve deneme sürüşlerini yaptık. Teknemiz şu an kullanıma açıktır."

Kısa süre sonra seri üretime geçmeyi planladıklarının altını çizen Bakır, gerekli atölye ve teknik donanıma sahip olduklarını aktardı.

- "Tekneyle 5-6 kişiyle denize açılıp hobilerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz"

Okulda gemi yapım alanı şefi Necip Avdal da fiber teknelerin öğretmen ve öğrencilerin emekleriyle üretildiğini ifade etti.

Teknenin önce kalıbını oluşturduklarını, daha sonra döküm işlemlerine başladıklarını anlatan Avdal, "Bir teknenin döküm işlemi yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanıp vatandaşa teslim edilebiliyor. Tekneyle 5-6 kişiyle denize açılıp, gezi, kahvaltı, balık tutma gibi hobileri gerçekleştirebiliyorsunuz." dedi.

Gemi yapım bölümü öğrencisi Eren Gökoğlu ise üretime katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

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