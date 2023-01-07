Yeni Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mazman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

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HATAY (AA) - Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili ve Yeni Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Mazman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mazman, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haberde Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar", sporda da Serhat Çağdaş'ın "Gardını indirince" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Mazman, çevre-yaşamda ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" adlı fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların her birinin anlamlı olduğunu kaydeden Mazman, "Bu güzel kareler arasında tercih yapmaktan zorlandım. AA'yı ve çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.



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