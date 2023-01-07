Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Hikmet Otuzbir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

HATAY (AA) - Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Hikmet Otuzbir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Otuzbir, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafına oy veren Otuzbir, çevre-yaşamda ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" adlı fotoğrafını seçti.
Fotoğraflar arasında seçim yaparken zorlandığını ifade eden Otuzbir, "Ülkemizin guzide kurumlarından AA, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılına da çektiği fotoğraflarla damga vurdu. Bu anlamlı ve özverili çalışmalarından ötürü AA'yı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.