Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Yasin Kol, Ata Yıldırım, Ali Tuna



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Aabid, Boudjemaa, Ribeiro, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım



Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Cemali Sertel, Bünyamin Balcı, Fernando, Haji Wright, Luiz Adriano, Güray Vural, Fredy, Ufuk Akyol, Ömer Toprak, Veysel Sarı



Sarı kart: Dk. 37 Volkan Demirel (Teknik direktör) (Atakaş Hatayspor)







HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

3. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Fernando'nun çektiği sert şutta kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.



15. dakikada Boudjemaa'nın savunmanın arkasına pasında topla buluşan Lobjanidze, ceza sahası sol çaprazından meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Alperen Uysal, uzanarak son anda topu kornere gönderdi.



16. dakikada Adekugbe'nin kafayla ceza sahası içine gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Savunmadan seken topu önünde bulan El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Alperen Uysal'da kaldı.



34. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ köşeden ceza alanına ortasında kaleci Erce Kardeşler, topu elinden kaçırdı. Arka bölümde topu önünde bulan Luiz Adriano'nun vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu sol köşeden Luiz Adriano bu kez içeri çevirmek istedi. Hatayspor savunmasının ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Erce Kardeşler kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

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