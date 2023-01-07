Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Hatay Merkez



Hakemler: Hüseyin Çelik, Yarkın Keskin, Uğur Yüksel



Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 5, Büşra Akbaş 6, Büşra Akgün 3, Sventoraite 26, Gizem Başaran Turan 4, Prince 13, Slocum 22



Bursa Uludağ Basketbol: Pivec 5, Gizem Mürüvet Uca 2, Carter 19, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 9, İlsu Darıcıoğlu 5, Ferda Yıldız 14, Fluker 19



1. Periyot: 22-22

Devre: 44-45

3. Periyot: 62-67







HATAY (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Bursa Uludağ Basketbol'u 79-73 yendi.



Ev sahibi ekibin başantrenörü Ekin Baş, ikinci periyodun bitimine 3 dakika 53 saniye kala yoğun itiraz nedeniyle üst üste iki teknik faul aldı ve oyundan ihraç edildi.

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