Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Yasin Kol, Ata Yıldırım, Ali Tuna

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Aabid (Dk. 68 Onur Ergün), Boudjemaa (Dk. 89 Muhammed Mert), Ribeiro, Lobjanidze (Dk. 68 Ze Luis), El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 77 Kaan Kanak)

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Cemali Sertel (Dk. 61 Larsson), Bünyamin Balcı, Fernando, Haji Wright (Dk. 90+1 Kudriashov), Luiz Adriano (Dk. 46 Sinan Gümüş), Güray Vural, Fredy (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Ufuk Akyol (Dk. 88 Mustafa Erdilman), Ömer Toprak, Veysel Sarı



Sarı kartlar: Dk. 37 Volkan Demirel (Teknik direktör), Dk. 64 Bertuğ Özgür Yıldırım, Dk. 85 Vranjes (Atakaş Hatayspor), Dk. 49 Cemali Sertel, Dk. 58 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)







HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

51. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası sağ çaprazına gönderdiği topu önüne alan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın sert vuruşunda, kaleci Alperen Uysal uzanarak direk dibinden meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.



56. dakikada Ribeiro'nun pasında ceza alanı sol çaprazından Bertuğ Özgür Yıldırım'ın çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

58. dakikada ceza sahası sol çaprazından Ribeiro'nun içeri çevirdiği topa El Kaabi vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



65. dakikada savunmanın gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Erce Kardeşler'in vuruşu kısa kalınca Fernando topu kaptı. Fernando'nun sert vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

70. dakikada ceza sahası sol çaprazından Larsson'un pasında Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma golsüz sona erdi.



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