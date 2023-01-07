TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Yayman'ın tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu

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HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Yayman, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafına oy veren Yayman, çevre-yaşamda ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" adlı fotoğrafını seçti.

Fotoğraflar arasında seçim yaparken zorlandığını ifade eden Yayman, her karenin ayrı bir anlamı olduğunu belirtti.

AA'yı çalışmalarından dolayı tebrik eden Yayman, şunları kaydetti:

"Her bir kare binbir emeğin mahsulü. Ben de oylarımı kullandım. Haber kategorisinde Türkiye için çok çok önemli olan, Cumhurbaşkanımızın TOGG ile fotoğrafını seçtim. Bence o kare sadece 2022'nin değil Cumhuriyetimizin en önemli karelerinden birisi. Çünkü sadece bir otomobil değil, bir milletin hayalinin gerçekleşmesi açısından çok önemliydi. Çevre-yaşam kategorisinde kaplumbağaya su verilen kareyi çok anlamlı buldum. Spor kategorisinde de tüm Türkiye'nin övgüsünü kazanan Ampute Milli Takımımızın fotoğrafını oyladım."









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