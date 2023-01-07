Kız arkadaşının çalıştığı mağaza önünde meşaleli evlilik teklifi yaptı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir genç, kız arkadaşına meşaleli evlilik teklifi yaptı.

Bir mağazada müdürlük yapan 27 yaşındaki Güven Özgül, 24 yaşındaki kız arkadaşı Gamze Aytemur'a evlilik teklifi için hazırlık yaptı.

Arkadaş gurubuyla Aytemur'un çalıştığı giyim mağazası önüne giden Özgül, kız arkadaşını mağaza dışına çağırttı.

Daha sonra elindeki yüzükle diz çöken Özgül, meşaleler eşliğinde Aytemur'a evlilik teklifinde bulundu.

Aytemur'un "evet" cevabının ardından Özgül, kız arkadaşının parmağına yüzüğü taktı.

Yoldan geçen vatandaşlar da genç çifti tebrik ederek mutluluk diledi.





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