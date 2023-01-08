Hatay'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ile Kırıkhan ilçelerinde sis etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle iki ilçede trafikte aksamalar yaşandı.

Trafik ekipleri, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü Antakya-Kırıkhan kara yolunda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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