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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi

AA

Hatay'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ile Kırıkhan ilçelerinde sis etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle iki ilçede trafikte aksamalar yaşandı.

Trafik ekipleri, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü Antakya-Kırıkhan kara yolunda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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