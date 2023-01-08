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Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, sezonu yenilgisiz bitirme peşinde

AA

Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, sezonu yenilgisiz bitirme peşinde

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde ilk yarıyı namağlup lider tamamlayan Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor, başarılı bir performansa imza attı.

Ligin ilk yarısını çıktığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lider bitiren Hatay Büyükşehir Belediyespor, namağlup unvanını sezon sonuna kadar sürdürmek istiyor.

Hatay ekibinin başantrenörü Savaş Yüksek, takımının ilk yarı performansı, transfer çalışmaları ve ligdeki hedeflerine yönelik AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek, ligin ilk yarısında oyuncularının sergilediği mücadele ve etkili performanstan memnun olduğunu söyledi.

Takım içerisinde güzel bir uyum bulunduğunu aktaran Savaş, bu durumun da başarıyı beraberinde getirdiğini belirtti.

Ligin ilk yarısında yakaladıkları başarıyı sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini anlatan Savaş, ligi lider ve namağlup olarak tamamlamak istediklerini dile getirdi.


- "Sezonu namağlup bitirebilirsek çok büyük bir başarı olur"

Hedeflerinin Avrupa kupasına katılmak olduğunu vurgulayan Yüksek, şöyle konuştu:

"Ligin ilk yarısında 12 maç yaptık. 11 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 23 puanla şu an ligin zirvesindeyiz. En yakın rakibimizle 2 puan, 3'üncüyle de 4 puan gibi bir fark var. İkinci yarıda 2 veya 3 transfer yaparak bu liderliğimizi koruyup, sezonu en iyi yerde bitirip, Avrupa kupasına gitmek hedefimiz. Namağlup unvanımızı sürdürmek için biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sezonu namağlup bitirebilirsek bizim için çok büyük bir başarı olur. Bunu başarmaya çalışacağız. İlk yarıda inanılmaz güzel bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Bizden çok daha fazla yatırım yapan takımları evimizde ve deplasmanda yendik. İlk yarıyı onların üstünde namağlup bitirdik. Bu çok önemli bir başarı."

Yüksek, daha zorlu ve çekişmeli geçecek ligin ikinci yarısında da yapacakları transferlerle başarılı olacaklarına inandığını aktardı.


- Tayfur: "Amacımız bu güzel çıkışı ikinci yarıda da devam ettirmek"

Takım kaptanı Adnan Tayfur, sezonun ilk yarısını yenilgi yüzü görmeden namağlup tamamladıkları için mutlu olduklarını vurguladı.

Başarıyı yakalamak için takım olarak çok büyük emek sarf ettiklerini aktaran Adnan, şöyle devam etti:

"Her maça ayrı ayrı hazırlandık. Rakip kim olursa olsun maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar mücadelemizi asla bırakmadık. Ligde evimizde maç kaybetmedik, sadece Türkiye Kupası'ndan elendik. Lig üç aşamadan oluşuyor. İlk yarıyı lider bitirdik. Şimdi ikinci yarı ve sonrası play-off var. Amacımız sürdürdüğümüz güzel çıkışı ikinci yarıda da devam ettirmek. Bunun için çalışmalarımıza başladık. İlk yarıda yaptığımız gibi rakiplerimizi maç maç düşünüp, ikinci yarıda güzel galibiyetlerle ligi en iyi yerde bitirip, ondan sonra play-off serisinde de her şeyimizi vereceğiz. Umarım sezon sonu ligi güzel şekilde bitirmiş oluruz."


- "En büyük hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak"

Takım kalecisi Mehmet Emre, ekip olarak kendilerinden beklenenin üstünde bir performans göstermeye çalıştıklarını belirtti.

Savunma sistemlerini sahaya çok güzel yansıtarak başarıyı yakaladıklarını vurgulayan Mehmet, şunları kaydetti:

"Biz iyi bir takım oyunu oynuyoruz. Takımca mücadele ediyoruz. Sahada birinin açığını diğeri hemen kapatıyor. Kenarda takım arkadaşlarımız oynayan, oynamayan herkes birbirini destekliyor. Bir ruh ortaya koyarak bu başarıyı elde ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah bunu ikinci yarıda da devam ettirmeye çalışacağız. Diğer takımlar transfer yaptı ama biz aynı ruhla aynı mücadeleyle savaşmaya devam edeceğiz. İnşallah ligin sonuna kadar da bu şekilde devam ederiz. En büyük hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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