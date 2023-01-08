Hatay'da 4 bin 414 yayla sakinine tapuları dağıtıldı

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HATAY (AA) - Hatay'da, kadastro çalışmaları tamamlanan Alan Yaylası'ndaki 4 bin 414 vatandaşa ikamet ve arazilerinin tapusu verildi.

Kırıkhan ilçesindeki yaylada kadastro çalışmalarının tamamlanmasının ardından hak sahipleri için Şehit Gülşah Güler Tesisleri'nde tapu teslim töreni düzenlendi.

Törende konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Alan'ın, kentin en büyük yaylalarından biri olduğunu söyledi.

Tapu işlemlerinin farklı yaylalarda da süreceğini ifade eden Yayman, "Biz burada sadece tapu vermiyoruz, bölgenin de kaderini değiştiriyoruz. Alan Yaylası'nın ardından Hassa'da bulunan yaylalarının da tapu sorunlarını çözeceğiz. Tören, bölge için çok önemli emsal oluşturacak" dedi.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Tamer Taşkıran da çalışmayla birlikte tapusuna kavuşanların sayısının 5 bin 822'ye yükseleceğini belirtti.

Konuşmaların ardından vatandaşlara ikamet ve arazilerinin tapuları verildi.

Törene, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da katıldı.

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