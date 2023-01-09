Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, iki ilçedeki bazı noktalarda trafikte aksamalar yaşanmasına neden oldu.

Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düştüğü Antakya-Defne kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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