Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikte saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İskenderun Halk Eğitim Merkezinin mehteran takımının konser verdiği törende öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.

Geçit töreniyle son bulan programa AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, İlçe Kaymakamı Aydın Ergün, Belediye Başkanı Fadıl Keskin, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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