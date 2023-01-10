Hatay'da AK Parti heyetinden gazetecilere ziyaret

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HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile beraberindeki heyet, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni (HGC) ziyaret etti.

Yayman, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ile AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla HGC Başkanı Nihat Mazmanoğlu ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin gününü kutlayan Yayman, başarılar diledi.

Mazmanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren ve Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen de yer aldı.

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