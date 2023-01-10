Adana ve Hatay'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası düzenlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana ve Hatay'da, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Adana Adliye binasında gerçekleşen bağış kampanyasına Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Bestami Tezcan, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya ile hakim ve savcılar katıldı.

Etkinlikte konuşmaların ardından katılımcılar, hükümlü ve tutuklular için kitap bağışında bulundu.

- Hatay

Hatay Adliye binasında gerçekleşen etkinlikte, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Akman, Hatay Barosu Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın, hakim ve savcılar kitap bağışında bulundu.

İskenderun'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte de İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, "Kitap iyileştirir" sloganıyla başlatılan kampanyanın 15 Şubat'a kadar süreceğini belirterek, "Hükümlülerin cezaevinden çıktıktan sonra toplumla kaynaşmalarını hızlandırmak istiyoruz. Cezaevindeki kütüphaneleri kitapla donatmak istiyoruz." dedi.

Bağış kampanyasının açılışına İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.