Hatay Basın Cemiyeti hizmet binası açıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay Basın Cemiyeti (HBC) hizmet binası düzenlenen törenle açılışı yapıldı.

HBC Başkanı Hikmet Otuzbir, Ürgenpaşa Mahallesi'nde hizmet verecek binanın açılışında yaptığı konuşmada, ekim ayında cemiyetlerini kurduklarını söyledi.



Özellikle aktif olarak çalışan gazetecilerin yer aldığı bir oluşumla cemiyetlerini kurduklarını aktaran Otuzbir, "Hatay Basın Cemiyeti olarak gazetecilik mesleği çıtasını daha üst seviyelere çıkarmak, gazeteci meslektaşlarımızın haklarını korumak, kentimizin gelişimine katkı sağlamak, ilgili kurumlarımızla projeler üretmek, bürokrasi ve kamuoyu arasında köprü görevini üstlenmek üzere cemiyetimizi kurarak faaliyet hayatına başladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından HBC yeni hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Hayzaran, Antakya Belediye Başkan Vekili Orhan Mursaloğlu, Hatay Barosu Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Necmettin Çalışkan, bazı oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ile gazeteciler katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.