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Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA

Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Aşağıburnaz Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 dönüm alan zarar gördü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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