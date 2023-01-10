Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Aşağıburnaz Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 dönüm alan zarar gördü.





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