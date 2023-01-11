Belen'de yangın tatbikatı yapıldı

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HATAY (AA) - Belen ilçesinde bir okulda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Halil İbrahim Çebişli İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesinde, yangınla mücadele eğitim ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Tatbikat sonrasında ekipler, öğrencileri bilgilendirdi.



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