Hatay polisi, 2022'de 4 bin 869 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi

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HATAY (AA) - Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 2022 yılında gerçekleştirdiği 4 bin 869 uyuşturucu operasyonunda 5 bin 976 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay polisi, kent genelinde yaptığı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.

Ekiplerce geçen yıl toplam 4 bin 869 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi ve 5 bin 976 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda, 653 bin 813 uyuşturucu hap, 104 kilo 336 gram sentetik uyuşturucu, 526 gram kokain, 147 kilo 86 gram esrar, 9 kilo 293 gram eroin, 59 bin 587 kök Hint keneviri, 43 bin 758 sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 919 zanlıdan 409'u tutuklandı.

Narkotik suçlardan aranan ve gözaltına alınan 326 şüpheliden 93'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler ayrıca uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, 746 bilgilendirme ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirdi.



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