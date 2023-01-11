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Hatay'da görme engelliler, basın açıklamasıyla sorunlarını dile getirdi

AA

Hatay'da görme engelliler, basın açıklamasıyla sorunlarını dile getirdi

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde görme engelliler, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında yaptıkları basın açıklamasında sorunlarına dikkati çekti.

Engelsiz Dünya Federasyonu Başkanı Serhat Gökpınar, Engelliyim Engel Tanımam Derneği binasının önünde düzenlenen basın açıklamasında yaptığı konuşmada, engellilerin sorunlarını çekinmeden dile getirmesi gerektiğini söyledi.

Eşit haklara ve fırsatlara sahip olmak istediklerini belirten Gökpınar, "Engelli bireyler, toplumda yaşayan her bireyin eşit ve adil bir şekilde yaşam hakkı olduğunu bilerek hareket etmelidir. Görme engelli bireylerimizin sorunlarını dile getirmeye ve geliştirilecek çözümler konusunda etkin biçimde rol üstlenmeye, ailelerini ve görme engelli bireyleri çağırıyoruz. Herkes için eşit, adil, erişilebilir bir dünya dileğiyle." diye konuştu.

Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen de beyaz bastonun önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bizler görme engelliler olarak, gözlerimiz ne kadar görmese de bizim beyaz bastonlarımız, bizim gözümüz, kulağımız, rehberimiz. Yanımızda refakatçimiz olmasa dahi beyaz bastonu bizlerin yanlarındaki bir kişi olarak görüyoruz. Bastonumuz olmasa biz bir yere gidemeyiz, sosyalleşemeyiz. Bu yüzden beyaz baston her açıdan önemlidir. İnsanlarımızın beyaz bastonu gördüklerinde biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. İstihdamda görme engelliler hiçbir şey yapmaz değil, her şey yapabilmektedir. Normal insan nasıl bir şeyler yapabiliyorsa, biz de görme engelliler olarak kendimizi her yerde ve her şekilde ispatlayabiliriz. Engelli farkındalığı varsa engelde yok."

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