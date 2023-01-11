Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Koca Yusuf Caddesi'nde, Bülent Ç. yönetimindeki 31 V 0820 plakalı tır ile Ali Kaplan (47) idaresindeki 31 P 6206 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kaplan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü Bülent Ç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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