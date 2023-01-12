Hatayspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Nef Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Bordo-beyazlılar ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 17 puanla 16. sırada bulunuyor.
Ligde son 4 maçtır galip gelemeyen Hatayspor, rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Hatayspor, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.