Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Numune Evler Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Ağca'dan (58) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ağca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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