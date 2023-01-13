Hatay'da toplu taşıma araçları denetlendi

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentteki 3 farklı noktada toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde, fiyat tarifesi kuralına uymayan ve araçlarına güncel fiyat tarifesi asılmayan 22 toplu taşıma aracına idari para cezası uygulandı, şoför uyuşmazlığı olduğu belirlenen bir araç hakkında da işlem başlatıldı.

Zabıta memuru Mustafa Oduncu, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yaptıkları denetimlerin süreceğini kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​



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