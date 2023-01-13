Kalp rahatsızlığından vefat eden Erzin Ziraat Odası Başkanı Keskin'in cenazesi defnedildi

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HATAY (AA) - Kalp rahatsızlığı nedeniyle Adana'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Erzin Ziraat Odası Başkanı Ahmet Keskin'in cenazesi Erzin'de toprağa verildi.

Keskin'in (58) cenazesi Erzin Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Keskin'in cenazesi, İsalı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Keskin'in aile ve yakınlarının yanı sıra Erzin Kaymakamı Osman Demir, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, oda başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



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