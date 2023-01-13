Hatay'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İsmet İnönü Mahallesi'nde otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki noktada süren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



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