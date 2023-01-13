GÜNCELLEME - Hatay'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İsmet İnönü Mahallesi'nde otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, TOMA ile belediyenin iş makineleri sevk edildi.

Rüzgarında etkisiyle yayılan yangın, yaklaşık 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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