Hatay'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'da iş yeri ve kurumdan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak'ta Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde iş yeri ve kurumdan 450 lirayla nargile çantasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, bölgedeki güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, adreslerine düzenledikleri operasyonla H.R. ile M.N.H'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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