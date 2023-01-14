Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İsmet İnönü Mahallesi'nde iki eve operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 kartuş, 3 tabanca fişeği, 249 bin 665 lira, 50 avro, içerisinde sentetik uyuşturucu bulunan 4 payp ve 2 çalıntı bisiklet ele geçirildi.

Operasyonda, Ö.H, A.A. ve S.T. gözaltına alındı.

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