Hatay'da 16 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 16 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Dörtyol Sanayi Mahallesi'nde hareketlerinden şüphelendiği V.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üzerini arayan ekipler, 16 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

V.A. ile telefonların sahibi olduğu tespit edilen M.G.A. gözaltına alındı.



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