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Hatay'da tarihi meclis binasındaki kütüphane bir yılda 42 bin kişiyi ağırladı

AA

Hatay'da tarihi meclis binasındaki kütüphane bir yılda 42 bin kişiyi ağırladı

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan ve yaklaşık iki yıl önce Hatay Valiliği öncülüğünde kültür-sanat merkezi haline getirilen tarihi binadaki kütüphane, imkanları ve konforu sayesinde ders çalışan ve sınavlara hazırlanan öğrencilere ev ortamını aratmıyor.

1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren tarihi yapı, o günden 2021'e kadar sinema, künefe salonu, lokanta gibi iş kolları için kullanıldı.

Hatay Valiliğince 2 yıl önce satın alınarak kamulaştırılan ve aslına uygun restore edilen bina, 23 Temmuz 2021'de üst kısmında yer alan kütüphane ile Meclis Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmete açıldı.

İçerisindeki 2 bin 213 seçme kitapla 7 gün 24 saat hizmet veren kentin en işlek noktasında bulunan tarihi binadaki Vali Rahmi Doğan Kütüphanesi, vatandaşlar ve öğrencilerden ilgi görüyor.

Son bir yılda 42 bin kişinin ziyaret ettiği kütüphanede, ücretsiz çay, kahve ikramları ile sınırsız internet imkanı da bulunuyor.

Özellikle ders çalışanların müdavimi olduğu kütüphanede öğrenciler, yer bulabilmek için sabahın erken saatlerinde sıraya giriyor.

Hatay Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Sabahattin Sağlam, AA muhabirine, kentin büyük bir ihtiyacı olan kütüphanenin, yıllarca amacı dışında kullanılan tarihi binaya çok yakıştığını ifade etti.

Vali Rahmi Doğan Kütüphanesi'nin kentte 24 saat açık tek kütüphane olduğunu aktaran Sağlam, kütüphanede tarih, coğrafya, edebiyat ve dini bilimlerle ilgili 2 bin 213 seçme kitabın bulunduğunu söyledi.

Sağlam, kütüphanede ev ortamını aratmayacak hizmetlerin sunulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kütüphanemizde 34 çalışma masası var, talep çok olduğundan bu yetmiyor. Sabah 05.00 itibarıyla geliyorlar, yerlerini alıyorlar, bu akşama kadar devam ediyor, 24.00'den sonra sayı azalıyor. Sabah 5 itibarıyla yoğunluk tekrar başlıyor, sabah yerleşiyorlar, sonra gelenler sıraya kalıyor, bekliyorlar. Okul çıkış saatlerinde de yığılma oluşuyor. Bazı öğrencilerimiz kadrolu eleman gibi hareket ediyor, biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada öğrenciler internete bağlanabiliyor. 24 saat boyunca çay, kahve imkanının yanında yemeklerini evden getirebiliyorlar. Dolabımız, fırınımız var, istediği gibi çıkarıp yiyebiliyor veya dışarıdan söylüyor. Hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorlar, biz burada her türlü olanağı sağlıyoruz."

Kütüphane Otomasyon Sisteminin 1 Ocak 2022'de devreye girdiğini kaydeden Sağlam, o tarihten itibaren toplam 42 bin öğrenci ve vatandaşın buradan faydalandığını söyledi.

- "Molaları uzattığımızda yerimizi kaptırıyoruz"

Kütüphane hizmetlerinden yararlanan öğrencilerden Cemil Ergüven (18), üniversite sınavlarına hazırlandığını ve düzenli olarak kütüphaneye geldiğini anlattı.

Kütüphanede daha rahat ders çalışabildiği için gittiği dershaneyi bıraktığını aktaran Ergüven, "Sabaha karşı 04.00-4.30 gibi kütüphaneye geliyorum, akşam 18.00'a kadar burada ders çalışıyorum. Burası sessiz, sakin, belli başlı kuralları var. Burada 20 dakika molalarımız var. Molaları uzattığımızda yerimizi kaptırıyoruz, bu durum da bizi derse daha çok teşvik ediyor. Burada çok güzel konsantre oluyorum." diye konuştu.

- "Ev ortamından daha verimli geçiyor"

Öğrencilerden 18 yaşındaki Meleknur Dağlı da günün büyük çoğunluğunu kütüphanede geçirdiğini ifade etti.

Sabah 05.00'de geldiği kütüphanede gece geç saatlere kadar ders çalıştığını belirten Dağlı, şunları kaydetti:

"İnternet imkanının bulunması ve sessiz bir ortamın olması bizim açımızdan çok iyi. Burada insanları gördükçe çalışma hevesimiz artıyor ve daha çok odaklanabiliyoruz, ev ortamından daha verimli geçiyor. Sabaha kadar da açık olması hepimiz için avantaj, hatta aşağıda sürekli sıra oluyor, beklememek için sabah çok erken gelmemize rağmen sürekli dolu oluyor."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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