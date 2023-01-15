Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Üçgüllük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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