Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente

Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Burhan Zorluer, Fatih Eren Uğur, Cafer Kirkit, İsmail Koçak, Yiğit Yıldız, Gjorgiev (Batuhan Yurdagül, Ahmet Emre Çetinkaya, Mehmet Boğaçhan Zambak, Çağatay Zeka Kır, Can Ayvazoğlu, Furkan Aydın, Turgut Lelik)

Spor Toto: Ali Deniz Yılmaz, Vucicevic, Çağatay Durmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski (Mert Sönmezgül, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Muhammet Kaya, Amel, Azizcan Ataoğlan)

Setler: 18-25, 17-25, 18-25

Süre: 84 dakika (26, 29, 29)

HATAY (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Spor Toto, deplasmanda Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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