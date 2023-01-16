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Hatay'ın ATV'li itfaiyesi, dar sokaklardaki tarihi yapıları alevlerden koruyor

AA

Hatay'ın ATV'li itfaiyesi, dar sokaklardaki tarihi yapıları alevlerden koruyor

HATAY (AA) - CEM GENCO - Hatay'da tarihi Antakya evlerinin olduğu dar sokaklar ve sarp arazilerdeki yangınlara ilk müdahale, gerekli ekipmanla donatılan ATV araçlarını kullanan itfaiye ekiplerince yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 3 yıl önce kurulan ATV'li ekipler, itfaiye araçlarının giremediği dar sokaklardaki yangınlarda görev alıyor.

Küçük ve hızlı olması dolayısıyla olay yerine rahatça ulaşan araçlar, taş ile ahşaptan yapılmış eski yapılardaki alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor.

Ekipler, yangın söndürme tüpü, su pompası ve 40 metrelik hortumun bulunduğu ATV'leri, başta Habib-i Neccar Dağı etekleri olmak üzere sarp arazilerde çıkan orman yangınlarında da kullanıyor.

- Keşif ve denetimde de görev alıyorlar

İtfaiye Daire Başkanı Özer Gövce, AA muhabirine, tarihi Antakya evlerinin olduğu sokakların dar olması nedeniyle manevra kabiliyetine sahip ATV araçlarını kullandıklarını söyledi.

Daire bünyesinde 2 ATV'li ekip oluşturduklarını dile getiren Gövce, "Medeniyetler şehri Antakya'mızın dar sokaklarına kısa sürede ulaşan ve manevra yeteneği olan ATV'lerin yangınlara ilk müdahalesi bizim için önemli. Araçlarımızı, olası yangınların önlenmesi için keşif ile denetim çalışmalarında da kullanıyoruz." diye konuştu.

Gövce, araçların arazide de kullanıldığını belirterek, "ATV itfaiye araçlarımızla hızlı müdahale ettiğimiz dar sokaklar ve Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki yangınların önlenmesinde çok önemli sonuçlar aldık." dedi.

Ekipte görev alan Ömer Alpan Aktaş da olay yerine hızlı ulaşmak için ATV araçlarını yangın ekipmanlarıyla donattıklarını ifade etti.

Aktaş, şöyle konuştu:

"ATV'lerin arka tarafında su pompalarımız var. Bunları hemen hemen her sokakta bulunan yangın musluklarına bağlıyoruz. Su motorunu çalıştırarak gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Araçlarda 2 yangın tüpü ile yaklaşık 40 metreye müdahale edebilecek hortumlarımız mevcut. Şehrimizdeki dar sokaklarına normal itfaiye araçlarının sığmaması nedeniyle bu araçları tasarladık. Çok daha rahat hareket edebiliyoruz. Bu araçlarla, yangın komuta merkezinden Habib-i Neccar Dağı eteklerine ulaşmamız yaklaşık 6 dakika sürüyor."

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