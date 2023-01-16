CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkan vekillerinden ortak açıklama:

HATAY (AA) - CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkan vekilleri, Hatay'da bir araya gelerek, ortak basın açıklaması yaptı.

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Hatay, Eskişehir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Adana büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkan vekilleri, kentteki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, açılış konuşmasında, CHP'li büyükşehir belediyelerinin AK Parti grup başkan vekilleri olarak her ay CHP'li belediye başkanlarının yönettiği bir kentte buluştuklarını söyledi.

Göksu, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının "toplumu yalan ve algılarıyla yanıltmamaları için" bir araya geldiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Nüfusun büyük bölümünün yaşadığı bu CHP'li 11 büyükşehir belediyesinde çok ciddi şekilde algı süreci yönetildiğini görüyoruz. Özellikle İBB ve İBB Başkanının son dönemde yaptığı algı operasyonlarında gördüğümüz gibi henüz hiçbir hukuki süreci netleşmemiş, hiçbir hukuki ve idari sonucu ortaya çıkmayan bir süreçle ilgili yürütülmek istenen algı operasyonları gibi. Sadece şunu söylemek isterim; AK Parti bugüne kadar seçim sonuçlarını, sandık tutanakları dışında başka hiçbir yerde aramamıştır. AK Parti seçim sonuçlarını mahkeme tutanaklarında değil, sandık tutanaklarından almıştır. Kendisine herhangi bir alanda güç devşirmek için hiçbir siyasi metodoloji ya da argümanı kullanmamıştır."

- Ortak açıklama

Toplantının ortak açıklamasını, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Altan okudu.

Altan, siyasetlerini algı ve yalan üzerine kurmuş bir siyasi partiden ve onun belediye başkanlarından hizmet beklemenin nafile olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP, milli meselelerde dahi yalan siyasetiyle kaos çıkarmayı alışkanlık haline getirmiş bir zihniyettir. CHP zihniyeti tarafından yönetilen büyükşehirlerde söylenen algı ve yalanları, bugün Hatay özelinde milletimizle paylaşmak istiyoruz. Yerel seçimlerin üzerinden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen halka verdikleri sözleri tutmayan CHP'li büyükşehir belediye başkanları için söyleyecekleri yalan, arkasına sığınacakları bahane kalmamıştır. Beceriksizliklerini gizlemek için yayımladıkları acziyet deklarasyonlarına da artık milletimiz itibar etmemektedir. 2014 yılından bu yana CHP tarafından yönetilen Hatay'ımız, beceriksiz bu zihniyet yüzünden, büyükşehir olmanın avantajını hak ettiği ölçüde kullanamamıştır. İlçelerimizde yapılması gereken altyapı çalışmalarının yapılmadığı ve hatta her geçen gün daha da geriye gittiği hepimizin malumudur. Yolların toz, çukur ve çamurdan gidilemediği, atık suların sokaklara taşarak çevre felaketlerine davetiye çıkardığı Hatay'da, büyükşehir belediyeciliği alarm vermektedir. Ne yazıktır ki mevcut yönetim bu sese hala kulak tıkamaktadır."

Altan, hükümetin dünyada yaşanan ve ülkede yansımaları olan ekonomik sorunlar karşısında, tüm imkanlarıyla milletin yükünü hafifletecek tedbirler aldığını vurgulayarak, bununla birlikte yerel yönetimlerin de gelirlerini ciddi oranda artırdığını bildirdi.

CHP'li 11 büyükşehir başkanına seslenen Altan, şunları kaydetti:

"Yönettiğiniz şehirlerde belediye meclislerine herhangi bir proje getirdiniz de AK Parti meclis grupları olarak 'hayır' mı dedik? Ya da merkezi idareden gelen kaynaklarda tek bir kuruşunuz eksik mi geldi? Tabii ki hayır. 'Engelleniyoruz' yalanıyla oluşturduğunuz konforlu alanlarınızdan çıkın ve şehirlerinize bir bakın. Şehirlerinizin önündeki en büyük engelin, sizler ve Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si olduğunu göreceksiniz. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si tarafından yönetilen bu 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkan vekilleri olarak, bizlere verilen meşru muhalefet sorumluluğunu, ülkemiz ve şehirlerimiz için en faydalı şekilde kullanmaya devam ederek, yapılmayan her işin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Grup başkan vekilleri toplantının ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı.

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