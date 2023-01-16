Reyhanlı'da fırınlarda gramaj, hijyen ve ruhsat denetimi

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HATAY (AA) - Reyhanlı Belediyesi ekipleri tarafından ilçedeki fırınlarda gramaj, hijyen ve ruhsat denetim yapıldı.



İlçedeki farklı noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekipleri, hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Kurallara uymayanlara cezai işlemlerin uygulandı.



Denetimlerin süreceği bildirildi.



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