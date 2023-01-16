Hatay'da kayıp olarak aranan kişi sazlık alanda ölü bulundu

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin sazlık alanda cesedi bulundu.



Yeşilköy Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan Aziz Küpeli'den (27) haber alınamaması üzerine jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

Başlatılan arama çalışmaları sonucunda Yeniyurt Mahallesi Gölkent mevkisindeki sazlık alanda ceset bulundu.

Küpeli'ye ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Küpeli'nin Dörtyol Adliyesinde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

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