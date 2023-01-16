Hatay'da öğrenci servisi ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde tırla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.

Can Y. idaresindeki 31 SA 887 plakalı tır, Gülkent Mahallesinde Mehmet K'nin kullandığı 31 S 3604 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.



Kazada yaralanan sürücülerle servisteki 4 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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