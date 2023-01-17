Hatay'da özel halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde özel halk otobüsünün park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 31 HO 1251 plakalı özel halk otobüsü, Akasya Mahallesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarparak durabildi.



Kazada otobüsün sürücüsü ile 2 yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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