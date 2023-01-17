Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Kardeşler, Meydan ve Haraparası mahallelerinde 4 ev ile İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.



Aramalarda, 109,10 gram sentetik uyuşturucu ve 374 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda F.K, T.E, S.Z, Ö.K, B.Ç, M.M.E, N.Ç. ve E.M. gözaltına alındı.

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