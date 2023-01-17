Hatay'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

A.Y'nin kullandığı 06 DE 9805 plakalı otomobil, Eriklikuyu Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç, yaklaşık 15 metre yükseklikten uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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