Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Esma Deveci (27) yönetimindeki 31 AKS 355 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı'nda Batuhan Can (24) idaresindeki 31 VY 498 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Esma Deveci ile Batuhan Can ve yanındaki Uğur Genç (53) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uğur Genç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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