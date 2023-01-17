Hatay'da tarihi okulda restorasyon çalışmaları sürüyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan tarihi Sarı Okul'da restorasyon çalışmaları devam ediyor.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AA muhabirine, tarihi yapıda Valilik, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Kırıkhan Belediyesi tarafından başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Geçmişte Ermeni Sıbyan Mektebi olarak inşa edilen, daha sonra ilk ve ortaokula dönüştürülen tarihi binadaki çalışmaların haziran ayına kadar bitirilmesinin planladığını aktaran Yayman, buranın bilim ve sanat merkezi olacağını belirtti.
Tarihi binanın yapılacak çalışmalarla tekrar güzel bir görünüme kavuşacağını anlatan Yayman, "Hatay'ımıza AK Parti olarak çok sayıda kalıcı eser yaptık. Geçmişten kalan eserleri de kaderine terk etmiyoruz. Bu noktada Kırıkhan'ımızın önemli yapılarından olan bu okulu da kaderine terk etmedik." diye konuştu.