Hatay'da tarihi okulda restorasyon çalışmaları sürüyor

Aralarında doktorlar da var! Çeteye operasyon!

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan tarihi Sarı Okul'da restorasyon çalışmaları devam ediyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AA muhabirine, tarihi yapıda Valilik, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Kırıkhan Belediyesi tarafından başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Geçmişte Ermeni Sıbyan Mektebi olarak inşa edilen, daha sonra ilk ve ortaokula dönüştürülen tarihi binadaki çalışmaların haziran ayına kadar bitirilmesinin planladığını aktaran Yayman, buranın bilim ve sanat merkezi olacağını belirtti.

Tarihi binanın yapılacak çalışmalarla tekrar güzel bir görünüme kavuşacağını anlatan Yayman, "Hatay'ımıza AK Parti olarak çok sayıda kalıcı eser yaptık. Geçmişten kalan eserleri de kaderine terk etmiyoruz. Bu noktada Kırıkhan'ımızın önemli yapılarından olan bu okulu da kaderine terk etmedik." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.