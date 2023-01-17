Arsuz'da Balıkçılığa Kadın Eli Projesi'nin açılışı yapıldı

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Hatay (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Balıkçılığa Kadın Eli Projesi'nin açılışı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Konacık Limanı'ndaki açılışta, projenin amacının kadınların ev ekonomisine katkı sunmasını sağlamak olduğunu belirtti.



Açılışı yapılan proje kapsamında 20 kadın kursiyere 12 gün ağ örme teknikleri öğretilecek.

Programa, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven ve davetliler katıldı.



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